أوميغا تطرح حزامين جديدين لساعة دو فيل تريزور

المصدر: دبي- البيان

طرحت أوميغا حزامين جديدين لساعة دو فيل تريزور، التي تمثلها سفيرة العلامة وأفضل عارضة أزياء للعام كايا جيربر. وتعتبر كايا جيربير وجه ساعة تريزور من أوميغا إحدى أشهر عارضات العالم، لكن في حياتها الشخصية تفضل العارضة من كاليفورنيا أن ترتدي ثياباً عادية مريحة، لذلك من غير المستغرب أن تكون اختارت كايا حزامين لساعة تيرزو الجديدة بسيطين بعيدين عن أي تكلّف.

والحزامان الجديدان للساعة مع المشبك من الستاينلس ستيل والحوافظ المغنطيسية المحكمة متوفران بنمطين باللون الأزرق والبيج وبعرضين اثنين ليتماشيا مع علبة الساعة بقطر 39 مم و36 مم في تشكيلة تريزور 2018. وبمشاركتها في تصميم الحزامين الجديدين تسير كايا جيربر على خطى أمها سيندي كرافورد، التي أسهمت مع مصممي أوميغا في ابتكار النسخة الجديدة من تشكيلة كونستيليشن من أوميغا عام 1995. ويتوفر الحزامان الجديدان من أوميغا لساعات تريزور حصرياً في متاجر أوميغا.