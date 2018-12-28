افتتاح أول فرع لـ«فالكن سِتي ماركتس»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «فالكن سِتي ماركتس» أمس، أول فرع هايبرماركت لها ضمن المجمع السكني في «فالكن سِتي أوف وندورز» بدبي. وسيوفر الهايبرماركت خدماته لسكان «فالكن سِتي أوف وندورز» والمجمعات المجاورة، مقدماً المستلزمات الأساسية والمنزلية اليومية بما يقارب 15- 20 ألف صنف تحت سقف واحد.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة لـ«فالكن سِتي ماركتس»: نتطلع بثقة حيال افتتاح «فالكن سِتي ماركتس»، الذي يمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز رفاهية السكان والمقيمين في «فالكن سِتي أوف وندورز»، من خلال جعل المتطلبات الأساسية والاحتياجات اليومية في متناول اليد. ويمتد الهايبرماركت على مساحة 2,330 متراً مربعاً، ويقدم خدماته لـ 600 منزل في «فالكن سِتي أوف وندورز».