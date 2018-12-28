«إمداد» تحتفي بشراكاتها الناجحة

المصدر: دبي- البيان

استضافت شركة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً حفل تقدير الشركاء الاستراتيجيين السنوي في فندق بلازو فيرساتشي دبي، لتكريم 30 مورداً وشريكاً استراتيجياً لمساهماتهم الفعالة في مسيرة الشركة المكللة بالنجاح، والتي تمتد على مدار 11 عاماً.

وقدم جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، ومحمود رشيد الرئيس التنفيذي للعمليات، جوائز تقديرية للفئة البلاتينية، وقدم مروان عثمان المدير التنفيذي للموارد البشرية، ونجاناند لاكشمانان مدير خدمات إدارة المرافق جوائز تقديرية للفئة الذهبية، في حين قدم مارك إستيف المدير التنفيذي للخدمات البيئية، وعلي حسن البلوشي مدير الخدمات البيئية، جوائز تقديرية للفئة الفضية. كما كرّم لوتاه فريق قسم المشتريات في الشركة على فوزه بـ«جائزة التميز في إدارة سلسلة الإمداد لعام 2018» في لندن بالمملكة المتحدة.

وقال لوتاه: لعبت شراكات إمداد الاستراتيجية دوراً أساسياً في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، وعبر عن شكره للشركاء لدعمهم المتواصل والتزامهم الراسخ، والذي ساعد على بلوغ آفاق جديدة من النجاح والارتقاء بإمداد كونها شركة رائدة في إدارة المرافق المتكاملة في المنطقة.