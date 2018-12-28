خصومات كبيرة وعروض خاصة بوجهات «مِراس» لزوارها من السعودية

المصدر: دبي- البيان

تقدم «مِراس» لضيوفها وزوارها من السعودية فرصاً كثيرة للاختيار بين مجموعة واسعة من العروض والخصومات الكبيرة بالمطاعم والمتاجر في مختلف وجهاتها، والتي تشمل «سيتي ووك» و«ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«لاست إكزت» و«ذا أوتلت فيليدج» و«السيف» و«لا مير» و«كايت بييتش» بالإضافة إلى «سيزارز بالاس بلوواترز دبي»، ونيكي بيتش بالإضافة إلى «قصر السلطان».

وخلال الفترة حتى5 يناير 2019 تقدم «مِراس» عروضها للمواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية الذين يحملون بطاقة هوية سعودية سارية المفعول. وتتضمن عروض «مِراس» الترويجية خصماً بنسبة 25% في مطاعم مثل «بوتشا ستيك هاوس أند غريل»، و«جالفين دبي» و«ليما دبي»، و«تورو+ كو»، و«بوتيك لو شوكولا». كما تقدم متاجر التجزئة خصماً يصل إلى 70% في «تيش» في «ذا أوتلت فيليدج»، وخصماً يصل إلى 50% في «جاليري هندام» في «سيتي ووك»، وصالة «روبرتو كافالي جيم» في «ذا بييتش». وتحظى السيدات بخصم 50% على كل خدمات التجميل في «صالون سبلنديد ستار» بوجهة «السيف».

وتشتهر «سيتي ووك» الوجهة العصرية من «مِراس» بأجوائها العائلية الراقية، وخيارات مقاهي الشارع المتنوعة، مع مزيج رائع يضم أكثر من 300 متجر ومطعم. ويمكن للضيوف الراغبين بالاسترخاء والاستمتاع بعطلاتهم في أجواء رائعة التوجه إلى «ذا بييتش» حيث تتوفر مجموعة متميزة من خيارات اللياقة البدنية والرياضات المائية، وتقدم الوجهة مجموعة من أفضل عروض التسوق والطعام بدبي.

وعلى بعد 500 متر فقط من «ذا بييتش»، تقع «بلوواترز»، الوجهة المميزة من مِراس والجزيرة التي تحتضن «عين دبي» العجلة الترفيهية الأكبر في العالم، وتضم أيضاً فندق «سيزارز بالاس بلوواترز دبي» بتجاربه التي تقدم للمرة الأولى في المنطقة. كما يمكن للزائرين التوجه إلى «كايت بييتش»، الشاطئ المفتوح المفضل في دبي، بأجوائه الحيوية التي يمتزج فيها التشويق والإثارة مع الأجواء الطبيعية التي تستهوي الزوار على اختلاف ثقافاتهم وأذواقهم. وتتميز وجهة «بوكس بارك» من «مِراس» بطابعها الصناعي المبتكر، فيما تشكل «ذا أوتلت فيليدج» وجهة غنية بالتصميمات المعمارية التي تستلهم طراز بلدات مقاطعة توسكاني الإيطالية الشهيرة، وتقدم أيضاً مزيجاً رائعاً من متاجر التجزئة والمطاعم ومواقع الترفيه الحافلة بعروضها اللافتة خلال موسم العطلات المدرسية.

وللضيوف الراغبين بالتعرف على تاريخ دبي وطابعها الأصيل، تعدّ «السيف» على واجهة دبي المائية موقعاً مثالياً للزيارة على ضفاف الخور العريق، حيث تجمع الوجهة بين تراث المدينة الأصيل، وطابعها العصري الحديث وتقدم لزوارها تجربة لا تنسى. أما الواجهة الشاطئية «لا مير»، فهي وجهة عالمية أخرى للتسوق والطعام والترفيه، وتتميز بتصميماتها البسيطة والعصرية في آن واحد.

وتتيح «لاست إكزت» 4 وجهات في عدة مناطق في دبي، تنتشر فيها عربات الطعام التي تقدم أشهى مأكولات الشارع من مختلف أنحاء العالم، وتتميز كل وجهة منها بطابعها الخاص وخيارات الترفيه المتميزة التي تقدمها. أما «قصر السلطان» فيقدم لضيوفه تجربة للفخامة العربية والضيافة على أصولها، ويتيح لهم تجربة أسلوب حياة السلاطين الباذخ في العصور الماضية.