إطلاق مبادرة «هواء نظيف للأطفال» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أقامت شركة بلو إير لحلول تنقية الهواء، يوم «الهواء النقي للأطفال» في «مركز منزل» وهو مؤسسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالشارقة، و«حضانة جميرا العالمية» في الصفا.

وضمن البرنامج، أمضى فريق بلو إير الوقت مع الأطفال والموظفين والأهل، بهدف تعزيز الوعي بتأثيرات الهواء الملوث على صحة الأطفال ومدى أهمية الهواء النظيف على نمو الطفل بصحة وسعادة. كما تبرّعت بلو إير بخمسة أجهزة لتنقية الهواء إلى المدارس، وذلك ضمن مبادرتها لترسيخ المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وقال ت. ر. غانيش، المدير العام لدى بلو إير الشرق الأوسط: تلتزم بلو إير بتحسين صحة ورفاه الأطفال في كل مكان، وتعقد الشركة أنشطة التوعية بشكل دوري، كما تقدم أفضل أجهزة تنقية الهواء للمنازل والمدارس والحضانات ومراكز الرعاية اليومية، فضلاً عن توفيرها عبر برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية بعنوان «هواء نظيف للأطفال».

نتبرع من خلال البرنامج بأجهزة تنقية الهواء لمن يحتاجونه بالفعل، كما نعمل عن كثب مع المدارس والحضانات حول العالم لتحسين جودة الهواء وتعريف الأطفال وأولياء الأمور وكوادر المدارس بأهمية الهواء النظيف للتطور الجسدي والعقلي لدى الأطفال.

و«هواء نظيف للأطفال» هي مبادرة أطلقتها بلو إير عام 2016، وتبرعت من خلالها بأجهزة تنقية الهواء وأقنعة الوجه للمدارس والحضانات ومستشفيات الأطفال في الإمارات والصين والهند وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، لتوفر من خلالها الهواء النظيف لأكثر من 20 ألف طفل.