متجر روبنسونس يقدم «مفاجآت نهاية الأسبوع» في مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن اليوم الثاني من «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق، فبدءاً من العاشرة من صباح اليوم، سيكون زوّار متجر «روبنسونس»، أحد أكبر المتاجر متعددة الأقسام وأكثرها شعبية في المنطقة، على موعد مع عرضٍ رائع بخصم يصل حتى 90% على مجموعة من المنتجات في أقسام الرجال والنساء والأطفال واللوازم المنزلية.

ويقدّم متجر «روبنسونس»، الممتد على ثلاثة طوابق في دبي فستيفال سيتي مول، مجموعة مميزة من المنتجات لأكثر من 90 علامة تجارية عالمية متخصصة في مجالات التجميل والأزياء واللوازم المنزلية. كما يضم هذا المتجر الشهير 3 مطاعم تنتمي لمطابخ ومفاهيم متنوعة، ما يجعله المكان المثالي لمحبّي التسوق من أجل قضاء اليوم بكامله في التسوق والاستراحة وتناول الطعام الشهي، قبل أن يغلق أبوابه عند منتصف الليل.

يشارك في مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تقدم عرضاً حصرياً في يوم معين ومركز تسوق محدد، وذلك خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى 2 فبراير 2019.