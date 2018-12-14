«العنوان دبي مول» يستقبل ضيوفه بحلة جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن فندق «العنوان دبي مول» بدء استقبال ضيوفه بحلة جديدة كلياً؛ وذلك بعد أن قامت «مجموعة إعمار للضيافة»، شركة الضيافة والترفيه التابعة لشركة «إعمار العقارية»، بإعادة تصميم الفندق. وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: يمثل فندق «العنوان دبي مول» بحلته الجديدة تجسيداً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم أروع تجارب الحياة العصرية تحت مظلة علامتنا التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات».

وقال محمد السيد، مدير عام «العنوان دبي مول»: الفندق منتجع مفضل لمحبي التسوق، وأرسى بالفعل معايير جديدة في القطاع، ونواصل العمل على الارتقاء بهذه المعايير من خلال التصميم الجديد والمرافق الإضافية. وتتمتع غرف الفندق بتصاميم جديدة مع مفروشات فاخرة. وتطل الشرفات على «برج خليفة» و«نافورة دبي».