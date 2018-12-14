«بريتلينغ» تفتتح متجراً جديداً في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «بريتلينغ»، العلامة التجارية السويسرية للساعات الفاخرة، مفهومها الجديد لمبيعات التجزئة في دبي مول. واحتفاءً بهذه المناسبة، تم الكشف عن العائلة الجديدة كلّياً من ساعات بريتلينغ والتي تحمل اسم بريميير كولِكشن، وذلك للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويقع البوتيك الجديد في ركن الأزياء ضمن أضخم مركز تسوّق في العالم.

وشارك في حفل الافتتاح جورج كيرن، المدير التنفيذي لشركة بريتلينغ، ومحمد عبد المجيد صديقي، المدير التنفيذي للقسم التجاري في شركة أحمد صديقي وأولاده. واستضافت منطقة وسط مدينة دبي حفل الإطلاق الذي اشتمل على عروض ترفيهية حيّة.

كما تم طرح عائلة الساعات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتحمل اسم بريميير كولِكشن وهي تقدّم 5 طرز جديدة ومختلفة