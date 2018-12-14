«دو» تستعرض أحدث ابتكارات التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

استعرضت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أحدث ابتكاراتها ومبادراتها على صعيد المدينة الذكية والتحول الرقمي خلال مشاركتها في فعاليات قمة تيليكوم ريفيو لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2018.

وعززت الشركة مكانتها شريكاً موثوقاً لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحصولها على جائزتين مرموقتين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش فعاليات القمة نظير مساهمتها الكبيرة في مجال التحول الذكي.

وشارك عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مع الحضور رؤيته حول تأثيرات عصر الابتكار الرقمي والتحولات، التي من المتوقع أن تحدثها الثورة الرقمية ليس على قطاع الاتصالات فحسب وإنما على طريقة ونماذج عمل مزودي الخدمات بشكل عام إلى جانب العوامل والخطوات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لمواكبة هذه التغيرات، وكيف يمكن للمؤسسات تحسين بيئة العمل وتعزيز مهارات موظفيها وتزويدهم بالأدوات اللازمة لعدم السماح للتكنولوجيا بأن تحل محل الإنسان.

كما ناقش فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- حلول المؤسسات، دور مشغلي خدمات الاتصال في بناء المدن الذكية خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية، الذي عقد في 11 ديسمبر كونه جزءاً من فعاليات القمة، حيث أشار إلى المساهمات التي تقدمها شركات الاتصال في خلق فرص وأشكال جديدة من الاقتصاد عبر تطوير خدمات وحلول تكنولوجية جديدة.

إلى جانب ذلك، أكد فريدوني الدور الرئيس الذي تلعبه البيانات الضخمة باعتبارها الركيزة الأساسية لتطور المدن الذكية وكيف تمكنت دو من تجاوز حدود توفير خدمات الاتصال التقليدية نحو توفير محفظة متكاملة من الحلول والخدمات التقنية من خلال الاستثمار في بناء جيل جديد من علماء البيانات لدعم الثورة الرقمية.

وقال فريد فريدوني: بصفتنا الشريك الاستراتيجي لمكتب دبي الذكية، نود التأكيد على التزامنا بدعم رؤية دبي الذكية حتى تحقيق أهدافها كاملة، والتي تتمثل بتأسيس مجتمع مترابط ومتصل شبكياً وأكثر سعادة وشمولية للجميع، بما يتماشى مع رؤية 2021.

ونحن فخورون بحصولنا على جائزتين مرموقتين خلال قمة تيليكوم ريفيو في مجال مبادرات المدن الذكية وتقنية بلوك تشين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للبنية التحتية المستقبلية للمدينة الذكية، حيث تمثل الجائزتان دليلاً على جهودنا المبذولة لجعل دبي المدينة الأذكى على مستوى العالم.

لقد تمكنا مسبقاً عبر منصة دبي بالس من تزويد عدد كبير من الهيئات الحكومية بخدمات وحلول متقدمة وتكمن خطوتنا التالية في رحلتنا نحو المستقبل الرقمي في الانتقال نحو تأسيس مناطق ذكية مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة والخدمات على امتداد الإمارة. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للحكومة في خططها نحو توفير مستقبل أفضل لمجتمع دولة الإمارات.