«تيسو» تكشف عن مجموعة «بي آر 100 ليدي شيك»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت تيسو مجموعة ساعات بي آر 100 ليدي شيك الجديدة، لتجمع ما بين التفاصيل الرياضية والأنثوية، في مجموعة تتميز بالجرأة والرومانسية والمثالية للمرأة العصرية. وحجم علبتها الكبير، الذي يصل إلى 36 مم، يعني بأنها أكبر من سابقتها، ويأتي بمثابة بصمة مثيرة. وتتميز هذه الساعات بالقوة والانسيابية الرائعة، كما يتضح من خلال قرص المكابح القوي، والسوار البسيط، ما يجعل منها قطعة يسهل ارتداؤها كل يوم.

في الوقت الذي تحتفي فيه المجموعة الجديدة بالقوة، فإنها لم تغفل الجانب الجمالي الأنثوي. حيث ستجد كل امرأة، في ظل توافر طرازات مختلفة يمكن الاختيار في ما بينها، شيئاً لتولع به في هذه الساعات الرائعة، التي تتميز أيضاً بكونها عملية، وذلك بفضل مؤشراتها وعقاربها المرصعة بمواد لامعة، توفر إمكانية رؤية مثالية.

وتضفي الإشارات ثنائية الألوان، إلى جانب الطلاء بلون الذهب الوردي بتقنية PVD، المتماشي مع أحدث صيحات الموضة طابعاً أنيقاً، في حين أن الأسطح المصقولة والملمعة بمهارة، تترك لمسة نهائية أنيقة على العلبة والسوار. والألماس المستخدم في ساعات تيسو، هو من أجود أنواع ألماس «توب ويسلتون»، والذي تم شراؤه من مصادر موثوقة، غير متورطة في تمويل النزاعات.