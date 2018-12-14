«هرشيل سابلاي» تكشف عن مجموعة محدودة الإصدار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العلامة التجارية الكندية «هرشيل سابلاي» للحقائب والإكسسوارات عالية الجودة، عن تعاونها الحصري مع المصمم الأميركي جوشوا فايدس في تصميم مجموعتها الجديدة بأسلوب جديد، وكشفت العلامة التجارية عن مجموعتها الجديدة محدودة الإصدار مؤخراً.

ويُعرف الفنان جوشوا فايدس بمهارته بتحويل الأجسام الواقعية إلى فكرة من خلال ريشته باستخدام اللونين الأبيض والأسود، ويستمر فايدس بتطبيق أفكاره الخلّاقة وجلبها للواقع مع انتقاء دقيق لبعض تصاميم هرشيل. واتخذ جوشوا فايدس خطوة للأمام من خلال خلق بيئة ثلاثية الأبعاد في مهرجان كومليكس كون السنوي الثالث؛ ليمكّن الحاضرين من الانخراط مع سلسلة من أعماله التي نشأت من «واقع لفكرة».

وتضم تشكيلة هرشيل الجديدة حقيبة ظهر مميزة بنمط أميركي، مصممة من البوليستر الأملس والمقاوم للماء مع أجزاء من القماش الزيتي، إضافة إلى حقيبة الكتف «كروز» الفاخرة. ويمثل كل موديل في هذه المجموعة نموذجاً من تصاميم الفنان فايدس ثنائية الأبعاد بالأبيض والأسود بكل تفاصيلها، بما فيها الألوان، الملمس، الأبازيم، الملصقات والأحزمة اللامعة.