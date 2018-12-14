«مِراس» تفتتح مركز«بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر» في يناير

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مِراس» إطلاق مركز «بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر انترناشونال» ابتداء من يناير 2019، في عيادة «فاليانت كلينيك»، المنشأة الطبية المتميزة متعددة التخصصات في «سيتي ووك».

وقال مارك روملر، مدير عام عيادة «فاليانت كلينيك»: «تسعى دبي لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لعدد من أرقى مرافق الرعاية الصحية في العالم، وبفضل موقعها الاستراتيجي، على بعد ساعات فقط من المراكز العالمية، توفر المدينة منصة مثالية لأفضل الخبراء الدوليين في مجموعة متنوعة من التخصصات ومنها الجراحة التجميلية.

ويتوقع تقرير صادر عن(برايس ووتر هاوس كوبرز) نمو السوق العالمي للجراحة التجميلية بمعدل 10% سنوياً، كما سيواصل عدد العمليات غير الجراحية التي تعد جزءاً من هذا القطاع، نموه بنسبة 10.3% سنوياً. كما يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 13,400 عملية بحلول عام 2021.