«ناتشيراليزر» تطرح تشكيلة جديدة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت ناتشيراليزر مجموعة «18 اور هيل» العصرية. وتتيح المجموعة الجديدة إطلالة مميزة وحركة مريحة في كل الأوقات بفضل امتزاج التصميم الأنيق بلمسات متقنة مع التكنولوجيا التي تدعم الراحة والخاصة بالعلامة التجارية.

وتؤكد ناتشيراليزر التزامها بتقديم تشكيلة مميزة من الأحذية الرسمية للمرأة العصرية لتمنحها إطلالة أنيقة من الصباح وحتى المساء، من العمل إلى السهرة. وتحرص ناتشيراليزر على تصميم أحذية جميلة من الداخل والخارج، أحذية مصممة بلمسات فنية وعناية تامة بكل التفاصيل لتقديم مقاس ملائم ومريح. وعززت ناتشيراليز في المجموعة تكنولوجيا إن 5 كونتورالخاصة بتصاميمها التي تمنح الراحة اللازمة المتوقعة من أحذية ناتشيراليزر، التي تنتقل إلى مستوى جديد من التوازن المتقدم، والمقاس الملائم والمرن بفضل التكنولوجيا الحصرية..