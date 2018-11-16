«سليمان الحبيب» يفتتح مركزاً في شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي- البيان

في خطوة طموحة لتوسيع خدماته الطبية الأولية والوقائية خارج مدينة دبي الطبية، تم افتتاح مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي للترحيب بمراجعيه في أحدث فرع في شارع الشيخ زايد.

وقد تم تجهيز المركز التخصصي والعصري الجديد بالمختبرات والخدمات التشخيصية والطبية، إلى جانب صيدلية داخلية توفر مجموعة واسعة من المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية تحت سقف واحد.

مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي، وهو جزء من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، يوظف أحدث التقنيات لتشخيص المرضى عبر مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة ذوي الخبرة العالية محلياً ودولياً ومن حملة البورد الأميركي والكندي وشهادات الزمالة الأوروبية وهم من خريجي أشهر الجامعات وكليات الطب وهم كذلك أعضاء معتمدون في أشهر الجامعات والمنظمات الطبية العالمية.

ومركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي هو المشروع الرابع في دبي، وهو جزء من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ومقرها في المملكة العربية السعودية، وهي شركة لديها 20 منشأة طبية في الرياض وجدة والقصيم والجبيل والخبر والبحرين ودبي.