«أيديال ستاندرد» تعرض ابتكارات عالمية المستوى في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكد فريدريك ترزنسكي مدير التسويق والابتكار في «أيديال ستاندرد»، أن دبي تعد منصة كبيرة لمنتجات الشركة في المنطقة ونافذة للتطلع إلى سوق داخلي كبير في الإمارات ودول الخليج.

مشيراً إلى أن الشركة منذ انطلاق مكاتبها الرئيسة في دبي في نوفمبر 2016، تم افتتاح مركز تصميم الحمامات، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ويقع في شارع الشيخ زايد بدبي.

وأشار ترزنسكي إلى أن أعمال شركة أيديال ستاندرد جلف تغطي منطقة الشرق الأوسط من مقرّها في دبي، في حين يتم توفير منتجات «أيديال ستاندرد» و«أرميتاج شانكس»، و«بورشيه» و«جادو»، لسوق المستلزمات الصحية الإقليمية عبر شركاء محليين في مختلف دول المنطقة.

وقال ترزنسكي: إن «أيديال ستاندرد» تشارك حالياً في في معرض «داون تاون ديزاين 2018» بعرض أحدث ابتكاراتها وتصاميمها في المعرض التجاري المتخصص بالتصاميم العالية الجودة،

مشيراً إلى أن جناح «أيديال ستاندرد» يعكس هوية العلامة التجارية حيث ينقسم إلى أربع مناطق متميزة، ليتم تخصيص ثلاث منها لعرض المنتجات في حين تبرز المنطقة الرابعة تجارب تفاعلية من خلال توظيف تقنيات الواقع الافتراضي. وسيحظى الزوار بفرصة التجول في حمام افتراضي مجهّز بمعدات «أيديال ستاندرد».

والاطلاع على أحدث الحلول المعروضة، وذلك باستخدام جهاز الواقع الافتراضي. وتتيح هذه التجربة للمهندسين والمصممين والمستهلكين على حد سواء، أن يستمتعوا بتجربة تتخطى حدود مساحة الجناح التي تبلغ 130 متراً مربعاً. كما سيتوفر في الجناح «طاولة إلكترونية» يمكن من خلالها معرفة المزيد من المعلومات حول الشركة ومنتجاتها.

ويستلهم الجناح فكرته من سعي الشركة إلى تسليط الضوء على التصاميم والمنتجات المبتكرة. وستعرض الشركة أحدث مجموعة سيراميكية وهي Strada II الأنيقة والمتنوعة الاستخدامات، وخلاطات Edge وCeraline، إضافة إلى مغاسل Ipalyss ودش الاستحمام Idealrain Evo.

وقال أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة أيديال ستاندرد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«: «لطالما لعبت»أيديال ستاندرد«دور المحرك الدافع للقطاع بابتكاراتها المتميزة إضافة إلى مساعدة الأشخاص على إنشاء حمامات عملية تتميز بجمال تصاميمها.

ويسرنا أن نعرض أحدث منتجاتنا في معرض»داون تاون ديزاين»، والذي يقدّم منصة فريدة للعلامات التجارية العريقة والناشئة للتواصل مع المتخصصين مثل المصممين والمهندسين والمتعاقدين. ونهدف من مشاركتنا إلى الكشف عن منتجاتنا الرائدة وترسيخ التزامنا بتوفير استهلاك المياه والطاقة».