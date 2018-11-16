«روضة» تفوز بجائزتي أفضل جهة توظيف في الخليج

المصدر: دبي- البيان

حصدت فنادق ومنتجعات «روضة» جائزتي «أفضل جهة توظيف في دول مجلس التعاون الخليجي» لهذا العام، وهما فندق روضة البستان عن «أفضل مدير عام في دول مجلس التعاون الخليجي - قطاع الضيافة»، وفندق روضة أمواج سويتس عن «أفضل جهة توظيف في دول مجلس التعاون الخليجي».

حيث لا تزال فنادق ومنتجعات روضة ( تضم محفظتها 7 فنادق) منذ تأسيسها في عام 2014 تحقق الازدهار في قطاع الضيافة الإماراتي دائم التطور. مُنح بونيت بايجال، مدير عام روضة البستان، وهو فندق خمسة نجوم مجاور لمطار دبي الدولي، جائزة «أفضل مدير عام في دول مجلس التعاون الخليجي - قطاع الضيافة» عن قيادته المبتكرة وجهوده الحثيثة.

واللتين أثمرتا كلتاهما عن رضا الضيوف البالغ والشغف الذي يبثه في العاملين معه. ويفخر الفندق ذو النجوم الخمسة فائق الفخامة بأنه يضم 279 غرفة وسبعة مطاعم حاصلة على الجوائز، وإلى جانب موقعه الجذاب.

وإلى جانب روضة البستان، ثمة مشروع مزدهر آخر ضمن فنادق ومنتجعات روضة وهو روضة أمواج سويتس الفاخر في قلب «جميرا بيتش ريزيدانس». ويقدم العقار 340 شقة مفروشة بالكامل بأحجام متباينة من غرفة نوم واحدة إلى طوابق الدوبلكس ووحدات البنتهاوس.

قالت «شارون داليوال»، نائب رئيس التعلم والتطوير في فنادق ومنتجعات روضة حول الجائزتين اللتين تلقتها فنادق ومنتجعات روضة: «من دواعي سرورنا البالغ أن زميلنا»بونيت بايجال«قد حظي بالتقدير عن التميز الذي لم يتوان عن تقديمه في روضة البستان لأعوام عديدة» «ففوزه بهذه الجائزة ليس مجرد إنجاز شخصي عظيم فحسب، بل إنه مدعاة لفخر الفريق بأسره الذي يعمل كل يوم، وبكل السبل، لتحقيق أعلى معايير الخدمة المقترنة بفندقنا وعلامتنا التجارية».