«ستريت 6» يطرح مجموعة خريف وشتاء 2018

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق المتجر الإلكتروني«ستريت 6 6TH STREET» المختص في تجارة الموضة والتابع لمجموعة أباريل، تشكيلة جديدة من أرقى العلامات التجارية العالمية لموسميّ الخريف والشتاء 2018.

حيث تتوفر هذه المجموعة عبر التطبيق الخاص «6TH STREET»، إضافة إلى الموقع الإلكتروني ذاته.

ويلتزم 6TH STREET دوماً بتوفير أفضل الموديلات العصرية المحببة للعملاء، فيقدم في هذه المجموعة تصاميم منفردة ومميزة بألوان جذابة مثل، اللون فوق البنفسجي، الأصفر واللون اللوزيّ، لينطلق بكل عشاق الموضة إلى خلف حدودها لموسمٍ استثنائي واعد.

ويقدم 6TH STREET من خلال مجموعته الجديدة الكثير من الخيارات للعملاء من الموديلات المنمقة بالمجوهرات الفاتنة إلى الموديلات الكلاسيكية المصممة بالنقوش مربعة الشكل، إضافة إلى موديلات الكاجوال العصرية. ويجمع 6TH STREET أرقى الموديلات من مجموعة من العلامات التجارية الرائعة من حول العالم من خلال منصة إلكترونية واحدة. ويمكن اكتشاف المزيد عن المجموعة الجديدة عبر الموقع 6TH STREET أو من خلال تحميل التطبيق على أجهزة IOS أو أندرويد.