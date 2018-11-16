«تو إكس إل» تتطلع إلى زيادة حصتها السوقية

المصدر: دبي- البيان

تشهد سوق التصميم الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً مستمراً، ووفقاً لتقارير صناعة التصميم الداخلي والمفروشات، تقدر قيمة السوق الآن بحوالي 18 مليار دولار في السنة.

وتأتي دولة الإمارات على رأس هذا الازدهار الذي تشهده الأسواق، حيث من المتوقع أن تسجل أسواق التصميم الداخلي والمفروشات نمواً بنسبة 15 إلى 20% بنهاية العام الجاري تزامناً مع الاستعدادات التي تجريها الدولة لاستقبال معرض اكسبو 2020.

وبالنظر إلى سوق التصميم الداخلي بشكل عام نجد بأن قطاع الإسكان هو الأكبر على الإطلاق، و«تو إكس إل» هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الإمارات التي يمكنها تلبية كافة احتياجات هذه السوق.

وقال أميت ياداف، مدير التسويق في تو إكس إل: «يشهد سوق الأثاث والتصميم الداخلي نمواً مستمراً، وتشهد تو إكس إل للأثاث والديكور المنزلي نمواً مماثلاً بفضل مكانتها وسمعتها المرموقة كإحدى العلامات الرائدة للمفروشات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تقديم خدماتنا لقطاع الأسواق المتخصصة التي تلبي احتياجات كبار المشترين.

ولا شك في أن أحدث مجموعة من المنتجات الرائعة التي قمنا بإطلاقها مؤخراً ستساعدنا على الاستئثار بحصة أكبر في هذه الأسواق».

وعلق أميت قائلاً: «إن تو إكس إل للأثاث والديكور والمنزلي ليست مجرد متجر لبيع الأثاث المنزلي الفاخر بالتجزئة بل علامة تجارية مرموقة متخصصة في مفهوم الأثاث والديكور.