ياس مارينا يطلق 9 مطاعم ومجموعة فعاليات استعداداً للفورمولا 1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد مرسى «ياس مارينا»، إحدى أبرز وجهات الترفيه العصرية في أبوظبي للاحتفال بالذكرى العاشرة على انطلاق أسبوع مسابقات «فورمولا 1».

وذلك من خلال 10 تجارب تتخطى كل التوقعات. ومن المقرر أن يستضيف هذا الموقع الاستثنائي 9 مطاعم مع باقة متنوعة من عروض الطهي والفعاليات الترفيهية.

إضافة إلى واحدة من أشهر الفعاليات الليلية، التي ستستقطب أبرز الفنانين المرموقين إلى المشهد الساحر الذي يتميز به المكان. وعلى مدى 4 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع سيرتفع الحماس مع انطلاق الجولة الختامية من موسم «فورمولا1» 2018، عبر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، التي تستضيفها حلبة ياس مارينا اعتباراً من يوم الخميس 22 ولغاية الأحد 25 نوفمبر.

ويتوقع «ياس مارينا» أن تكتظ المراسي البالغة 227 باليخوت الزائرة، ومن بينها بعض من أكبر اليخوت في العالم، وهكذا ستصبح هذه الوجهة محور تركيز المجتمع في أبوظبي خلال السباق، حيث سينبض المكان بمجموعة من الحفلات الساهرة وخيارات الطعام التي تلبي شغف الزوار على اختلاف أذواقهم.

وسيتم افتتاح 9 مطاعم مؤقتة، من بينها 3 وجهات محلية مرموقة وجديدة كلياً، بهدف الارتقاء بتجربة المرسى إلى آفاق غير مسبوقة. ومن المتوقع لمطاعم «مستر مياغيز» و«كاسا دي كوبا» و«ذا سينس من سايمون ريمر» أن تلتهب بأجواء حماسية مفعمة بالطاقة والحيوية مع قوائم المأكولات الخاصة وفعاليات الترفيه المباشرة.