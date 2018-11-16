تطور جديد لـ «حدوتة مصرية» بافتتاح «باراكودا»

المصدر: دبي - البيان

شهدت مؤسسة «حدوتة مصرية» تطوراً جديداً في يوم احتفالها بالذكرى السابعة لتأسيسها، وذلك بافتتاح مطعم باراكودا للمأكولات البحرية بحضور جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية إلى جانب المدير العام للمؤسسة شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وشهد حفل الافتتاح نخبة من رجال المال والأعمال ونجوم مجتمع الاقتصاد والإعلام تقدمهم علي الشعفار رئيس مجلس إدارة الشعفار للاستثمار إلى جانب عمر محجوب أوشيك القنصل بقنصلية جمهورية السودان في دبي حسن محمد صالح المستشار الثقافي بالقنصلية والرشيد محمد الأمين ممثل الجالية السودانية ويوسف الشامسي ممثل بنك الإمارات دبي الوطني، وعابدين نصر الله المدير السابق لمجموعة الجميرا للضيافة، وحسن جاسم ومحمد يوسف.