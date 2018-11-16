«ذا أوبيروي» يطلق عروضه بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: عجمان- البيان

أعلن منتجع «ذا أوبيروي بيتش ريزورت»، الذي يحتل موقعاً متميزاً في منطقة الزوراء، ويتمتع بطابع فريد يميّزه عن الفنادق الفاخرة في عجمان، عن احتفائه باليوم الوطني لدولة الإمارات من خلال تقديم باقة إقامة خاصة، تتضمن غرفاً ذات إطلالات رائعة، وقائمة غنية بأشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب إمكانية الاستفادة من مرافق المنتجع الرائعة.

والتي تتضمن المسبح الرائع الذي يبلغ طوله 85 متراً. يشكل قدوم الأجواء المنعشة بمناخها المميز الوقت المثالي للهروب من أجواء المدينة الصاخبة والاستمتاع بتجربة إقامة فريدة تبعد 25 دقيقة فقط عن مدينة دبي.

ويتميز المنتجع بتصميم راق في قلب غابات المانجروف، التي تداعبها نسائم البحر اللطيفة ليتناغم المنتجع بشكل ساحر مع الطبيعة. هذا إضافة إلى غرفه الفسيحة، وأجنحته وفيلاته.