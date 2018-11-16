«رويال سنترال النخلة» موقع فريد لفعاليات بناء فرق العمل

المصدر: دبي- البيان

يقدم فندق رويال سنترال النخلة وجهة مثالية ومتميزة لإقامة نشاطات وفعاليات بناء فرق العمل والفعاليات الخاصة الأخرى بفضل موقعه الساحلي الخلاب المطل على الخليج العربي.

ولذا يمكنكم الاستفادة من الفرصة المثالية التي يقدمها الفندق في تعزيز أواصر العلاقة بين أفراد فريق العمل من خلال البرامج الفريدة المخصصة لبناء الفرق على الشاطئ، بما في ذلك الألعاب في الهواء الطلق والرياضات المائية وجلسات اليوغا ودروس الرقص وغيرها من الأنشطة الشاطئية الزاخرة بالمرح والترفيه.

وقال محمد حسن، مدير عام فندق رويال سنترال النخلة: «الطقس هذه الأيام مثالي لإقامة النشاطات الخارجية، ولذا أعددنا الكثير من الخيارات المناسبة للمجموعات المؤسسية والخاصة لابتكار فعاليات خاصة ببناء فرق العمل مليئة بالإثارة والتشويق.