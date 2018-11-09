إيكيا تقدم ضمانات جودة لمدة 25 عاماً على تشكيلة من منتجاتها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إيكيا، العلامة السويدية للأثاث المنزلي المفضلة في المنطقة، عن تقديم ضمانات جودة تمتد حتى 25 عاماً على تشكيلة واسعة من منتجاتها.

وذلك في إطار التزام العلامة بنهجها المتمثل بالوفاء بوعودها وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتلتزم إيكيا بالحفاظ على أعلى معايير الجودة وتقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات متقنة الصنع تجمع المتانة والجودة والمهارة العالية في التصنيع مع التصاميم الجمالية، لتتيح لعملائها قطع أثاث ذات مظهر أنيق وجودة فاخرة تدوم طويلاً.

وقال فينود جايان، المدير الإداري لعلامة «ايكيا» في الإمارات وقطر وعُمان ومصر: «نكرس جهودنا في ايكيا لتوفير منتجات تتميز بجودة عالية وتصاميم جذابة. لقد حافظت العلامة على سجلٍ غني بالمنتجات فاخرة الجودة، ونسعى لمتابعة هذه المسيرة خلال السنوات القادمة». واحتفالاً بمرور 75 عاماً من الإرث الغني للعلامة العالمية، تطرح إيكيا حالياً بعضاً من المنتجات ذات التصميمات الحديثة والجودة العالية التي تتيح للزبائن تجهيز منازلهم بأثاثٍ يلبي احتياجاتهم.