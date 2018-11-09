«تو إكس إل» تطلق أحدث مجموعة من أطقم الكنب

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تو إكس إل للأثاث والديكور المنزلي، الاسم المتخصص في عالم الأثاث والديكور المنزلي في دولة الإمارات، مجموعة مميزة من أطقم الكنب الفاخرة التي تتميز بعنصري الأناقة والعملية.

إضافة إلى أنها تجمع بين الراحة والمتانة. ويمكن لعشاق التصاميم والديكورات العصرية استخدام أقمشة غنية بالألوان، وإكسسوارات مختارة بعناية، من أجل الحصول على إطلالة نهائية تتوازن فيها كل العناصر بشكل جميل ومثالي.

وقال أميت ياداف، مسؤول قسم التسويق في «تو إكس إل»: «سواء أكان أسلوبك الشخصي يميل إلى تفضيل الطراز التقليدي أو العصري أو مزيج بين الاثنين، فإننا في تو إكس إل للأثاث والديكور المنزلي نملك القطعة المثالية التي لن تجدها في أي مكان آخر.

وتعكس أحدث مجموعتنا من أطقم الكنب، سواء الكلاسيكية منها أو العصرية، الأناقة والراحة في أبهى صورها. وباستخدام مجموعة من الأقمشة التي تتنوع بين الألوان الحيادية المريحة للعينين والألوان الغنية، يمكنكم تصميم غرف معيشة جميلة ومثالية لغرض الراحة والترفيه».