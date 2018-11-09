«برميجياني فلورييه» تُزين موسم الاحتفالات بإصدارات نسائية أنيقة

المصدر: دبي- البيان

قامت دار الساعات السويسرية «برميجياني فلورييه – Parmigiani Fleurier»، مؤخراً، وفي إطار الاحتفال بمرور عشر سنوات، بإهداء المرأة الأنيقة إصدارات Kalparisma النسائية المُطورة، والتي تتناسب مع شخصية المرأة العصرية والمحبة للساعات الفاخرة. وتعد إصدارات الدار النسائية الجديدة، هدية مثالية للمرأة في موسم الاحتفالات.

منذ أن قامت برميجياني فلورييه في عام 2008 بإطلاق مجموعة ساعات Kalparisma‏، وهي تحظى بإعجاب الأفراد من محبي الساعات الفريدة ذات الجودة العالية والتصميم الأنيق. تعد علامة الساعات Parmigiani Fleurier، رائدة في استخدام زجاج الأفينتورين في صناعة الساعات، ولديها العديد من الإصدارات الخاصة، التي تستخدم تلك الخامة على الميناء. وتسمى هذه القطع باسم (المجرة)، لتستدعي إلى الأذهان صورة النجوم المتلألئة التي تظهر على الخامة.