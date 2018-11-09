«ميلينيوم المطار - دبي» يقدّم أشهى «برانش» كل جمعة

المصدر: دبي - البيان

يقدّم مطعم لومي بفندق «ميلينيوم المطار - دبي» وجبة فطور متأخر «برانش» مميزة لا تُنسى كل يوم جمعة، إذ تمتاز أيام الجمعة بنكهة خاصة، فهي أيام الراحة والاسترخاء، والأهم من ذلك كله أنها تمثل مناسبة مثالية لاجتماع العائلة.

ويُعِدّ المطعم بوفيهاً خاصاً لإشباع حواس زواره، يضم مجموعة واسعة من ألذ الأطباق من مطابخ متعددة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب محطات للطهي المباشر أمام الضيوف مع تشكيلة رائعة من الحلويات الشهية.

وقال سايمون مور، المدير العام لفندق «ميلينيوم المطار - دبي»: «إن عرضنا الخاص بوجبة الفطور المتأخر مميز للغاية، إذ نقدم لضيوفنا الكرام تشكيلة متنوعة لا تقاوم من الأطباق العالمية والحلويات اللذيذة المستوحاة من أشهر المطابخ العالمية. وإن لم يكن هذا سبباً كافياً للإقناع بزيارة المطعم، فإن أجواء المطعم وجلساته الرائعة تعدكم باختبار تجربة فريدة تجمع بين وليمة فطور فاخرة مع المرح في الهواء الطلق».