فعالية مؤتمر المشروبات في دبي يدعم الصناعات الزراعية العربية

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثامن للمشروبات ABCE 2018 مؤخراً في مركز المؤتمرات في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي.

حيث بحث المؤتمر الذي تنظمه جمعية المشروبات العربية (ABA)، من خلال جلسات نقاش وورش عمل مختلف المواضيع التي تتعلق بقطاع المشروبات في العالم العربي، وذلك بمشاركة أكثر من 250 من الخبراء والباحثين وأبرز الشركات في هذا المجال من جميع أنحاء العالم. وبحضور رئيس جمعية المشروبات العربية والرئيس التنفيذي لشركة الربيع للأغذية السعودية المحدودة الشريف منذر طراد الحارثي.

ويبلغ حجم إنتاج المشروبات غير الكحولية أكثر من 10 مليارات لتر سنوياً مما يلبي احتياج ما يزيد عن 300 مليون مستهلك في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم. كما تستمر صناعة المشروبات في لعب دور حيوي في اقتصاد الدول العربية.

وتساعد على تطوير ودعم الصناعات الزراعية كما يساعد نمو هذه الصناعة في الأسواق العربية على توفير العديد من فرص العمل للآلاف من الأشخاص ويستقطب بالتالي عدداً كبيراً من المستثمرين محلياً وعالمياً.