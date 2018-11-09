«أشاز» تفتتح فرعاً في أبوظبي العام المقبل وتنضم إلى «كرو هوسبيتاليتي»

المصدر: دبي- البيان

تستعد سلسلة مطاعم أشاز إنترناشيونال ليمتد، المالك الحالي للعلامة التجاري لافتتاح فرع في أبوظبي العام المقبل 2019 وثلاثة فروع أخرى في الكويت والسعودية وسوليهول برمنغهام (المملكة المتحدة)، وتضم السلسلة 17 مطعماً في كل أنحاء العالم تتوزع على 5 قارات، ويتركز معظمها في الشرق الأوسط.

واستحوذت كرو هوسبيتاليتي على مطعم أشاز، أحد أشهر المطاعم وأكثرها صيتاً في مانشستر، والواقع في شارع بيتر الحيوي في المدينة، ويتربع مطعم أشاز الحاصد للعديد من الجوائز منذ افتتاحه عام 2015 على عرش المطاعم الهندية التي تقدم وجبات تقليدية وعصرية.

وقال كيم إيفيند كرون مالك كرو هوسبيتاليتي،: «نحن مبتهجون بانضمام مطعم آشاز إلى سلسلة مطاعمنا الواسعة في مانشستر، لما للمطعم من شعبية جارفة، ويرتاده عشاق الطعام والمشاهير على حد سواء في مانشستر».

«وفضلاً عن كونه علامة تجارية قوية حققت نجاحاً باهراً، فإن مطعم أشاز يتناسب مع رؤيتنا من حيث مبناه والتزام شركتنا بالجودة والفخامة وخدمات الضيافة الرائعة».

وأضاف: «إننا نحرز تقدماً جيداً على صعيد خططنا المبهرة لـ 47 شارع بيتر، وأعتقد أن الجمع بين فندق جديد ساحر وأصناف طعام ممتازة والاهتمام بالتفاصيل في أشاز في مبنى واحد سيجعل منه درة تجذب إليها الأنظار من كل حدب وصوب».

وسيظل المدير العام، هيلانا دوسكوز، مسؤولاً عن الإدارة اليومية للمطعم إلى جانب كبير الطهاة؛ أشويني رانجتا.

من جهتها، علقت الشريك الإداري لمطعم أشاز؛ سوزان بوتر، قائلة: «تعترينا سعادة غامرة لإضافة كرو هوسبيتاليتي إلى شركائنا في عقود الامتياز بالمملكة المتحدة».