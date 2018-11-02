«إل سي وايكيكي» تفتتح فرعها الرئيس في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

افتتحت العلامة التجارية التركية إل سي وايكيكي، فرعها الرئيسي والأكبر في الإمارات في دبي مول، وهي علامة تجارية مختصة في الملابس والإكسسوارات العصرية للرجال، النساء والأولاد من كل الأعمار وتديرها مجموعة أباريل الرائدة في قطاع تجارة التجزئة ومقرها دبي.ودشن المتجر الجديد السفير التركي، «كان دزدار».

وتضمن حدث الافتتاح الهامّ بالنسبة للعلامة التجارية فعاليات متنوعة وسط حشدٍ من الزوار والمتسوقين الذين شهدوا مساءً مليئاً بالمرح، حيث تخلل ذلك الموسيقى، المشروبات الباردة للحضور وعروض أزياء حية لآخر إصدارات إل سي وايكيكي من الموديلات الرائعة تحت عدسات كاميرات وسائل الإعلام.