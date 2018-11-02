احتفالية لكبار المواطنين في فندق الميدان

المصدر: دبي - البيان

استضاف فندق الميدان مجموعه من كبار المواطنين من «نادي ذخر الاجتماعي» وذلك للاحتفال باليوم العالمي لكبار المواطنين، والذي يتم الاحتفال به في أكتوبر من كل عام كجزء من المسؤولية المجتمعية للفندق وتقديرا لكبار المواطنين بالإمارات على مساهماتهم الجليلة في المجتمع.وقال روبين ميفسود، مدير إدارة فنادق الميدان:

«يسعدنا الترحيب بضيوفنا من «نادي ذخر الاجتماعي» لفندق الميدان ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة وهو اليوم العالمي لكبار السن ونتطلع قدما للترحيب بهم بفعاليات في المستقبل القريب سواء في فندق الميدان أو بمنتجع باب الشمس الصحراوي.» من جهتها قالت مريم الحمادي ــ مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لفندق ميدان الذي يعد أحد أبرز شركائنا في المسؤولية المجتمعية».