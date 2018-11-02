«يو جي جي» تحتفل بذكرى تأسيسها الـ40 بحملة عالمية

دبي- البيان

احتفلت «يو جي جي» العلامة التجارية المتخصصة في عالم الأحذية والموضة والتابعة لمجموعة «ديكيرز براندز»، بعامها الأربعين ضمن حملة عالمية أطلقتها بعنوان «UGG 40 Years». ونشأت «يو جي جي» عام 1978، حيث تقدم نموذجاً لافتاً لنمط حياة كاليفورنيا التي لا تخلو من الحرية، والمتعة والقوة.

وتحتفل UGG بعقدها الرابع بتخطيط وتصوير مستقبل مشرق لها بتعاونها مع نخبة من النجوم العالميين في مجالات الموضة، الإبداع والفن. ويمثل هؤلاء النجوم المميزون الجيل القادم للعلامة التجارية، بمن فيهم العارضة «أدوا أبواح» والعارض المبدع أيضاً «هيرون بريستون»، حيث كان لكليهما دور بارز في نجاح العلامة التجارية لهذا العام.

وقال إيان ستيوارت، نائب رئيس التسويق في الشركة: «إن رؤيتنا المبتكرة في «UGG 40 Years» هي ليست النظر إلى الماضي، بل إنها استشراق المستقبل»، وأضاف: «وبمساعدة طاقم الموهوبين الرائعين الذين يعرضون أصالة الماضي وإرث الأسلوب في كاليفورنيا، أردنا أن نقدم العلامة التجارية بطريقة جديدة ومختلفة».

وتم تصوير حملة «UGG 40 Years» بواسطة المصور ومختص الفنون المرئية «إريك ماديغان هيك»، المعروف بإدخال التأثير السريالي في أعماله وإبداعاته. وبدوره «هيك» يجلب إحساس الفن الراقي إلى حملة العلامة التجارية من خلال إعادة تصوير المناظر الطبيعية الخلّابة لكاليفورنيا، مثل بيغ سور وحدائق ريدوود الوطنية، بمجموعة صور خيالية مفعمة بالألوان الحية والأنماط الغامقة من الألوان. وتم إنتاج الحملة بواسطة شركة 72andSunny الأميركية واختيار الأزياء بواسطة «كيت رَث».