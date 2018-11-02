«مسكارت» تطرح 3 عطور جديدة في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي إطلاق عطر «مسكارت ‏Miscart»، في متجر غريواتي بمركز تسوق ميركاتو، وسط حضور نخبة كبيرة من أهل الفن والمجتمع والإعلام ورواد التواصل الاجتماعي.

حيث تعرف الضيوف على 3 عطور جديدة قدمتها العلامة الإماراتية، وهي ليتشي بيوني، الذي يجمع بين قوة مذاق الحمضيات ونعومة ملمس الفواكه الاستوائية، ليعكس الفرح الذي تبثه رائحته المنعشة في الأجواء، وروز أوف وودز المستوحى من سلسلة أفلام «سيد الخواتم»، وأوشين أوف ميمورز، الذي يحمل في مكوناته كماً من الذكريات الرومانسية، التي جمعت بين الثئاني جاك (ليوناردو دي كابريو) وروز (كيت وينسليت) على متن السفينة الضخمة في الفيلم الشهير «تايتنك».

والتي تعكس المشاعر النقية والأحاسيس الصادقة.وقال عبدالله السالم صاحب العلامة التجارية: «يسعدنا تقديم هذه العلامة التجارية الإماراتية الجديدة المتخصصة بالمنتجات الفاخرة، وقد اخترنا أن تكون البداية بالعطور فطرحنا المجموعة الأولى من العطور التي تجمع بين العناية بالمكونات الداخلية والجوهر الأساسي، والاحتفاء بالزجاجة الخارجية التي تبدو كأنها قطعة فنية لا نظير لها، يمكنها أن تزيّن أي مكان توضع فيه، وتضفي عليه هالة من الرقي والفخامة، لتحقق بذلك الهدوء النفسي الضروري للتفاؤل بالحياة».