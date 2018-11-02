«آي دي فريش فود» تعزز حصتها السوقية في الإمارات

دبي- البيان

أعلنت «آي دي فريش فود» iD Fresh Food، وهي واحدة من كبريات الشركات الهندية في مجال إنتاج مكونات الأغذية الصحية الطازجة، عن عزمها الاستحواذ على حصة مهمة في الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر زيادة طاقتها الإنتاجية في منشأتها التصنيعية الكائنة في عجمان بدولة الإمارات. حيث تمتلك الشركة وتدير مصنعاً يمتد على مساحة 40.000 قدم مربعة في المنطقة الصناعية في عجمان لخدمة الأسواق المحلية والخليجية.

وكانت شركة «آي دي فريش فود» افتتحت منشأتها التصنيعية في عجمان بدولة الإمارات في العام 2013، حيث بدأت بإنتاج المنتجات الغذائية الهندية الأكثر شعبية من أنواع الخبز المفرود الذي يعتمد على القمح الكامل مثل البارتا وروتي وتشاباتي، وذلك باستخدام أجود أنواع المكونات وطرق التحضير الطبيعية بالكامل، دون إضافة أي مواد كيماوية أو حافظة أو ألوان اصطناعية أو نكهات أو مثبتات. وتضم قائمة منتجات المصنع الأطعمة الجاهزة وجميع المكونات الغذائية الطازجة المستخدمة في تحضير المأكولات الهندية المعروفة.

وقال «بي سي مصطفى»، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «آي دي فريش فود»: «إن وجود جالية هندية كبيرة مقيمة في دولة الإمارات وإقبال الجاليات الأخرى على المأكولات الهندية الصحية، شكل حافزاً لنا لتعزيز عروضنا من المنتجات الغذائية الأكثر شعبية في هذا الجزء من العالم. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصنا في شركة»آي دي فريش«على تلبية متطلبات عشاق المأكولات الهندية في الدولة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا التوسعية الطموحة لمواكبة التطور ضمن قطاع الأغذية المحلي والنمو السكاني المتسارع الذي تشهده الإمارات».

وأضاف: نسعى إلى التجاوب مع التغيرات الملحوظة في اهتمامات المستهلكين المحليين الذين باتوا يتجهون نحو تناول المأكولات الصحية، حيث ساهم الوعي المجتمعي في الإمارات بإحداث تحول كبير في توقعات المستهلكين المتعلقة بالأطعمة الجاهزة وضرورة تحضيرها باستخدام مكونات صحية وطبيعية بالكامل، وهو ما نسعى إلى التركيز عليه في خططنا التوسعية الحالية.