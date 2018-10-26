«أليرجان» تطلق منتجات مبتكرة في الإمارات

Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «أليرجان» الشركة العالمية المتخصصة في مجال المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها، عن دخولها قطاع الرعاية التجميلية. عبر إطلاق منتجاً مبتكراً في هذا المجال بحيث يدوم مفعوله لمدة 9 أشهر متواصلة. باستخدام تقنية VYCROSS الحائزة على براءة اختراع.

وقال رمزي مراد، نائب رئيس شركة أليرجان لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «إن إطلاق هذا المنتج يشكل قفزة نوعية لشركة أليرجان ويرسم بداية دخولها إلى قطاع علاجات البشرة الذي سيشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة في الإمارات والمنطقة، خاصة وأننا أمام منتج مبتكر وفريد من نوعه يستمر مفعوله لمدة 9 أشهر متواصلة بجلسة واحدة فقط» وأضاف مراد: «إن هذا المنتج المبتكر يعكس التزامنا المستمر بتقديم علاجات تجميلية ذات جودة عالية وآمنة للاستخدام تلبي احتياجات الأطباء والمرضى».

تأثير

وقال الدكتور خالد العوضي، استشاري جراحة التجميل في مركز أكاسيا الطبي: «تلبي التقنية الجديدة حاجة ماسة للمرضى الذين يرغبون بالحصول على مظهر صحي من جلسة علاج واحدة فقط. ونحن نرى بأن البشرة النضرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة المرضى اليومية، حيث إن البشرة الناعمة والرطبة والمفعمة بالحيوية تلعب دوراً كبيراً في تحسين الثقة بالنفس».