«كانديليشيوس» يتوسّع بفرعين في دبي

المصدر: دبي - البيان

وسّع كانديليشيوس، متجر السكاكر الرائد في دولة الإمارات الذي يقع تحت مظلة مشاريع العبار، نطاق أعماله بافتتاح فرعين جديدين في كل من المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي وقمة البرج في برج خليفة. وقد تم افتتاح هذين الفرعين الجديدين بعد ما يقرب من عقد من النجاح تكلل به متجر كانديليشيوس الأساسي في دبي مول وفي ياس مول، ما يجعل عدد فروع هذا المتجر أربعة حتى الآن في دولة الإمارات.

وقال تايرون ريد، الرئيس التنفيذي لمشاريع العبار:

«كانديليشيوس وجهة إماراتية الأصل وملاذ مشهور للسكاكر على المستوى العالمي يوقظ لدى كل واحد منا روح الطفولة الكامنة فيه. وبوحي من جوهر هذه العلامة التجارية المحبوبة، مثل شجرة كانديليشيوس وطائرة كانديليشيوس الشهيرتين، تم تصميم تجربة كانديليشيوس الجديدة بهدف تنشيط الحواس بشكل لم يسبق له مثيل، كما أنّ موقع الفرعين مهم بالنسبة إلينا، إذ أردنا أن نكون أقرب إلى المستهلكين بناءً على الطلب، ولذا نتطلع للتفاعل أكثر معهم في فرعينا الجديدين».

تفاعل

صُمم كل من المتجرين الجديدين بهدف توفير تجارب تفاعلية للمستهلكين من مختلف الفئات العمرية، إذ يتمتع كل واحد منهما بهوية جديدة كلياً وبتصميم يحيي عالم كانديليشيوس باستخدام الرسوم على الجدران والتكنولوجيا المتقدمة والتجارب المستوحاة من الحدائق الترفيهية. ويتمتع المتجران أيضاً بأعمال فنية مميزة ولافتة نفذها فنان إماراتي الأصل، كما يتمتعان بتصميم داخلي جميل نفذه فريق من المصممين الداخليين الرائدين.

يمتدّ كانديليشيوس في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي على مساحة 2500 قدم مربعة، ويقدم للمسافرين باقات فريدة من السكاكر التي يمكنهم شراؤها كتذكارات.