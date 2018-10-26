منتجع أوبيروي وجهة عشاق الغولف والسياحة الفاخرة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

يواصل منتجع «أوبيروي بيتش ريزورت» في إمارة عجمان، الارتقاء بمكانته كوجهةٍ راقيةٍ تقدم مجموعةً من التجارب الاستثنائية، ليصبح إحدى الوجهات المفضلة لعشاق السفر والسياحة الفاخرة.

ويشغل المنتجع الرائد موقعاً استراتيجياً على مسافة 25 دقيقة عن مطار دبي الدولي، حيث تبلغ مساحته 5.4 ملايين متر مربع على طول شبه جزيرةٍ ذات طبيعية خلّابة على ساحل عجمان وسط مليون متر مربع من أشجار المانجروف المورقة والبحيرات الطبيعية الآسرة.

وتعدّ هذه البقعة موطناً لأكثر من 100 نوع من الأسماك والطيور بما فيها طيور النحام الوردي «الفلامنجو»، التي تحتضنها محمية الزوراء الطبيعية. ويستأثر المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم بموقعٍ مثاليّ وسط أجواء عصرية فريدة بأسلوب متناغم مع المناظر الطبيعية الأخاذة، ليرتقي بمكانته إلى مستوياتٍ جديدة من الفخامة والرفاهية.

ويتفرّد مشروع «الزوراء» بتصميمه المميز، حيث يحتضن مجموعة من الفنادق والمنتجعات والفلل، بالإضافة إلى ملعب غولف للبطولات تم تصميمه من قبل شركة «نيكلاوس ديزاين» في حين تتولى شركة «ترون غولف» إدراته وتشغيله. كما يضم المشروع عدداً من المراسي مع أرصفة مخصصة لليخوت، علاوةً على مرافق الرياضات المائية والعديد من مراكز التسوق والبيع بالتجزئة ومجموعة من المطاعم المرموقة.