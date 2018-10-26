مطعم فلوكا يفتتح تراسه البحري لهذا الموسم

المصدر: دبي - البيان

افتتح مطعم فلوكا تراسه البحري لهذا الموسم الذي يوفر إطلالات على أفق البحر ومشهد مدينة دبي العامرة وأيقونتها برج خليفة، ويعِد المطعم رواده بتشكيلة واسعة من أشهى الأطباق البحرية الكلاسيكية على طريقة دول البحر الأبيض المتوسط، وبإضفائه لمسة خاصة تجعل منه المطعم الأشهر بتقديم أشهى أطباق ثمار البحر الطازجة في الهواء الطلق.

وتمتلك وتدير شركة «شوتشو لخدمات وإدارة المنشآت» مطعم فلوكا بفرعيه بدبي وأبوظبي، وتتميز الشركة بفريق عمل شاب يتمتع بقدر كبير من الموهبة والطاقة، مما جعله عاملاً مهماً من عوامل نجاح الشركة.