«بيور جولد» تفتتح متجرها الرابع عشر في «ياس مول» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

قامت بيور جولد، شركة المجوهرات الحائزة العديد من الجوائز، بتوسعة وجودها في أبوظبي بافتتاح متجر جديد في ياس مول. يحتل المتجر مساحة 1,700 قدم مربعة وهو المتجر الرابع عشر في أبوظبي، حيث يتميز بمظهره الراقي والعصري. يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة فاخرة من مجوهرات الألماس الفريدة والعصرية المصممة بذهب من عيار 18 و21 قيراطاً.

وقال كريم ميرتشنت، المدير التنفيذي والمدير العام في بيور جولد: «تعتبر أبوظبي مركزاً وسوقاً مهماً لمجموعة بيور جولد، والتواجد في أحد أهم المراكز التجارية كياس مول هو شيء أساسي من أجل الوصول لعملائنا، حيث نسعى للتركيز على تصاميم المتجر، وإبراز مجموعة واسعة من تصاميم المجوهرات الفريدة».