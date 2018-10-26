«أنانتارا قصر السراب» يعين كوادر جديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

رحب أنانتارا قصر السراب برؤساء فرق جدد في الإدارة وهم حسام خريسات كمدير مساعد تنفيذي، وماريو بيرتل كمدير للأطعمة والمشروبات، ولويس بادنهورست كطاهٍ تنفيذي.

سيُشرِف الفريق الجديد على المنتجع الفخم الذي يضم 206 غرف وجناحاً وفيلا، والواقع بين الكثبان الرملية ذات الجمال الأخاذ في رحاب صحراء الربع الخالي، على بعد 90 كيلومتراً فقط من أبوظبي.

وقال حسام خريسات: «أنا فخور جداً بانطلاقي في مرحلة جديدة من مشواري المهني في قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا الفريد، حيث سأعمل عن قرب مع 360 موظفاً من 34 بلداً. سنعمل معاً على توفير الرفاهية التامة لضيوفنا وكذا إرضائهم».