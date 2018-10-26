«بوابة الشرق مول» يحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - البيان

يحتفل مركز «بوابة الشرق مول» في أبوظبي بيوم العلم، لمدة أسبوع كامل، من خلال عروض العيالة التراثية وغيرها من الاحتفالات لجميع الزوار من 28 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر 2018.

وأشاد المركز بالوحدة والتقدم والتنوع في دولة الإمارات بمناسبة يوم العلم.

وستقام مراسم رفع علم دولة الإمارات عند المدخل الرئيسي للمول يوم الخميس 1 نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحاً، بحضور الإدارة والموظفين والزوار، كما سيتم تزين كامل المول من الداخل بالأعلام الإماراتية كجزء من الاحتفالية بيوم العلم.

وسيمثل جدار العلم الوطني الحدث الرئيسي خلال احتفالية بوابة الشرق مول بيوم العلم، حيث سيكون بإمكان الزوار تعليق رسائلهم الملهمة بمناسبة يوم العلم على الجدار الوطني، وسيكافئ المول أكثر 5 رسائل إلهاماً.