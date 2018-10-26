«الإمارات التعاونية» تفتتح 13 فرعاً في 2020

المصدر: دبي - البيان

تستعد جمعية الإمارات التعاونية للتوسع في دبي بإطلاق 5 فروع جديدة لها ليصبح عدد فروعها 13 فرعاً بحلول 2020.

وقام علي محمد بالرهيف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات التعاونية أمس، بافتتاح متجر «ماركت ستريت Market Street» الجديد ذي الطابع الجمالي المتميز والذي يقع بالقرب من دوار السمكة بالمطينة، ديرة، دبي. ولقد بدأ المتجر بالعمل ويقدم حالياً مجموعة رائعة من العروض لتعزيز ثقة العملاء القدامى.

وقال محمد يوسف الخاجة، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية خلال الافتتاح: «لقد قمنا بتغييرات كبيرة بالفرع الجديد الذي يوجد بموقع حيوي في منطقة المطينة الذي تبلغ مساحته 8000 قدم مربع مستوحى من الأسواق التقليدية.

حيث يقع في منطقة مركزية. ولقد جاء هذا التغيير بناء على دراسة متعمقة لآراء عملائنا الحاليين. نحن نطمح لأن تكون متاجرنا في قلب الحياة المحلية، حيث تجمع بين الأوساط المختلفة وتقدم منتجات وخدمات ذات قيمة كبيرة لعملائنا بأسعار مناسبة».

احتياجات

وقال سجاد عزيز، مدير التسويق في جمعية الإمارات التعاونية: «خلال الأسبوع الأول من الإطلاق التمهيدي للمتجر، تلقينا ردود فعل رائعة من عملائنا. لقد أحبوا الأسلوب السهل في الوصول لاحتياجاتهم اليومية، وكانت تلك السهولة سبباً في تكرار زيارتهم لهذا المتجر أكثر من المتاجر التي اعتادوها سابقاً».

وأضاف وليد مغربي، مدير مشتريات جمعية الإمارات التعاونية: «نحن نقدم حالياً خصومات خاصة لجميع عملائنا والمزيد من الخصومات لأعضاء مزايا الحاليين لدينا. وبالنسبة للافتتاح الكبير، فإننا نقدم عرضاً ترويجياً ضخماً لمدة ثلاثة أيام، وقد خفضنا أسعارنا إلى ما يقرب من 50٪ على معظم المنتجات التي نوفرها».

وقد خططت جمعية الإمارات التعاونية ليكون شكل هذا المتجر مختلفاً عن الشكل التقليدي للمتاجر الكبرى، ولكي يشمل محلاً منفصلاً لكل فئة مختلفة من أغراض التسوق المعروضة.