«سيتيزن» تطرح تشكيلة خاصة احتفاءً بعيدها المئوي

المصدر: دبي - البيان

تحتفي سيتيزن ، شركة الساعات اليابانية العريقة خلال العام الجاري، بمرور 100 عام على تأسيسها، وبهذه المناسبة طرحت الشركة عدداً من الساعات في إصدار محدود.

وحرصت الشركة اليابانية على أن تتصدر مجال تصنيع الساعات وتقديم ما هو جديد قبل منافسيها، وفي تلك المناسبة طرحت سيتيزن مجموعة من الساعات للسيدات والرجال ذات واجهة سوداء اللون أو ذهبية تتميز بجمالها الأخاذ وتصاميمها المبتكرة. وتتفرد التشكيلات الجديدة بأنها تأتي في سياق فلسفة الشركة نحو «الاعتماد على الطاقة الشمسية للتشغيل» وتتجلى تلك الاستراتيجية في ساعات «إيكو درايف».

وقال كيجي كاتو المدير العام لسيتيزن الخليج: «عملنا على مدار أكثر من 10 عقود على تصنيع أجود أنواع الساعات التي تمزج بين الحرفية العالية والتقنيات المتطورة ما جعل سيتزن مصدر ثقة لدى الكثيرين حول العالم. وترتكز فلسفتنا على التطوير المتواصل وتحسين المنتج وهو ما يلخصه شعار الشركة «الأفضل يبدأ الآن».

وأضاف :«تتجلى براعة سيتيزن وابتكاراتها التي ترسخت على مدار الـ100 عام الماضية في التشكيلة الجديدة التي طرحناها بمناسبة الاحتفال بمئوية الشركة».