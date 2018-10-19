«ميدو» تعزز وجودها مع افتتاح متاجرها في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

استكمل صانع الساعات السويسري ميدو توسعه في منطقة الشرق الأوسط مع الافتتاح الرسمي لمتاجره في دبي مول مؤخراً، وذلك احتفالاً بمئوية العلامة التي ولدت عام 1918

وتم حفل الافتتاح الرسمي بحضور فرانز ليندر، رئيس ميدو وممثلي مجموعة ريفولي والفنان والمغني التايواني الشهير جورج هيو.

إرث عريق

وبمناسبة الاحتفال باليوبيل، قامت العلامة بجولة سريعة لاستعراض تاريخها الثري وطرحت ثلاثية ساعات محدودة الإصدار مستوحاة من الموضوع «الماضي والحاضر والمستقبل» وذلك لإبراز اسمها الأزلي وإرثها العريق في صناعة الساعات.وصرّح فرانز ليندر في هذه المناسبة «لقد جمعت فلسفة ميدو منذ إنشائها بين الابتكار والجماليات والوظيفية.

وهي قيم تتشاركها العلامة مع بعض كبريات أسماء الهندسة الأسطورية التي استلهمت منها تشكيلتها. نتطلع قدماً إلى استضافة محبي الساعات من الشرق الأوسط والعالم في محلنا الجديد في دبي مول الذي نفتتحه بمناسبة العيد المئة لميدو مع شريكنا ريفولي الذي تربطنا به علاقة قديمة».

علامة

وتحتفل العلامة بعيدها المئوي من خلال إبراز قيمها التي صقلت العلامة منذ قرن من الزمن وهي التصاميم الأزلية والمواد ذات الجودة العالية والابتكار الفني.