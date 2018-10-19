باصات المدارس فرصة مزدهرة للاستثمار

المصدر: دبي ــ البيان

يبحث المستثمرون في جميع أنحاء العالم دائماً عن فرص استثمارية جديدة، وضمان عائدات ضخمة بأقل المخاطر.

وقال شايلش داش، رئيس مجلس إدارة «جلف بيناكل لوجيستكس»: «لقد أدركنا الفوائد الاستثمارية المريحة لقطاع الحافلات المدرسية مبكراً، واستطعنا الحصول على ميزة الأسبقية في السوق، ونحن فخورون بأننا نحتل مركزاً مرموقاً في هذا القطاع.

وسنحقق نمواً كبيراً في المستقبل».وأضاف: «نحن على ثقة بأن قوة الدفع الإيجابية والنمو السريع لشركة جلف بيناكل للنقل سوف تنقل الشركة من استثمار متواضع إلى مشروع رئيسي ضخم».

واستطاعت جلف بيناكل للنقل «شركة نقل لطلاب المدارس» المملوكة بالكامل لشركة جلف بيناكل لوجستكس أن تدخل هذا السوق المتخصص وضمان احتلال مركز رائد وعظيم بين اللاعبين الآخرين.

واليوم فإن جلف بيناكل للنقل تقوم بتشغيل باصات لأكثر من 14 مدرسة، وتقوم بنقل 6800 طالب يومياً عبر أسطول من الباصات يبلغ قوامه 275 باصاً، وقد أثبت دخول هذا السوق المزدهر أنه ليس فقط سوقاً واعداً لكنه يوفر عائدات ثابتة إلى جانب تدفق أموال نقدية ضخمة.

وتستفيد مشاريع الحافلات المدرسية من مزايا رئيسية للاستثمار أولها، تدفق مالي نقدي منتظم ومعروف مسبقاً منذ اليوم الأول، حيث إن المدرسة توقع اتفاقيات مدتها من ثلاث إلى خمس سنين مع مشغلي الحافلات المدرسية.

الميزة الرئيسية الأخرى هي الأمن والضمان التي يحصل عليها مزودو خدمة الحافلات المدرسية من العائدات الناجمة عن العقود التي يحصلون عليها مقدماً قبل أي استثمار مالي مثل شراء أو تطوير الحافلات.