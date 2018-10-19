البندر روتانا يطلق جولة «حول العالم في 80 طبقاً»

المصدر: دبي- البيان

استمد مطعم «سولت آند بيبر» في البندر روتانا مفهوم البرنش الجديد «حول العالم في 80 طبقاً»، من فكرة الانطلاق في جولة حول العالم في 80 يوماً على غرار رحلة فيلياس فوج الشهيرة.

حيث يتيح للعائلات الانطلاق في رحلة لاستكشاف عالم من النكهات المختلفة التي تُرضي جميع الأذواق. ويتيح المفهوم الجديد للضيوف الاستمتاع بالبوفيه العالمي الذي يطوف بهم على محطات مختلفة تمثل عدداً من الدول التي ظهرت في الرواية الشهيرة، بما في ذلك مصر والهند وهونغ كونغ واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذه الأثناء، ينطلق الأطفال في مغامرة مبهجة مع مسابقات الرسم و«مطبخ الشيف الصغير»، حيث يمكنهم اكتساب المزيد من مهارات الطهي والتعرف على المكونات المستخدمة في أجزاء مختلفة من العالم.