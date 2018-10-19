«لو كافيه» إضافة مُتميّزة لقصر الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

مع تنامي شهرة مقهى «لو كافيه» في فندق «قصر الإمارات» بتقديمه قهوة الكابتشينو المُزدانة برقائق الذهب من عيار 24 قيراطاً مع تشكيلة رائعة من الكاميل برغر «برغر الجمل».

إضافة إلى الكاميلشينو الفريدة من نوعها جنباً إلى جنب مع مجموعة مختارة من شاي بعد الظهر، افتتحت إدارة القصر حديثاً وحدة بيع بالتجزئة في المقهى الفاخر، لمنح زوارها فرصة اصطحاب جزء من القصر إلى منازلهم على شكل مخبوزات طازجة مثل المعجنات والكيك.

إضافة إلى الشوكولاتة المُعدّة بحرفية والقهوة المطحونة الطازجة.ويقدم القصر فرانكو ليو، شيف الحلويات التنفيذي في طليعة هذه الإضافة الجديدة والمثيرة في مقهى «لو كافيه». وانضمّ الشيف ليو إلى فريق طهاة قصر الإمارات في أغسطس الماضي، ومن خلال خبرته العريقة ومهاراته المُميّزة، يتطلّع إلى إثراء تشكيلة الحلويات الرائعة، أصناف التحلية الشهية الطازجة والخبز الطازج.