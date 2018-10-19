فندق ميلينيوم المطار دبي يستعد لموسم الأعياد

المصدر: دبي- البيان

أعد فندق ميلينيوم المطار دبي هذا العام نشاطات وفعاليات متنوعة للاحتفال بعيد «الهالوين» كما يعرف حول العالم. وتتنوع هذه النشاطات والفعاليات بين تقديم أطباق طعام متنوعة وأجواء ومفاجآت مملوءة بالتشويق والإثارة، وذلك لإثراء التجارب المصاحبة للاحتفال التي تعتبر علامة مميزة منها ارتداء أكثر الملابس التنكرية وإثارة المفاجآت.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: «يعتبر العيد فرصة مناسبة شيقة مملوءة بالمرح لجميع أفراد العائلة. وستتزين مطاعمنا بحلة الرعب في هذه المناسبة، ليس في ديكوراتها فحسب، بل في قوائم طعامها كذلك.

والتي أعدت بشكل مبتكر خصيصاً لهذه المناسبة. ولذا نحث ضيوفنا الكرام على ارتداء أفضل أزيائهم التنكرية وأكثرها إثارة للخوف للاستمتاع بأمسية حافلة بالتجارب الغريبة والمشوقة على الإطلاق في الأول من نوفمبر.