«حول الإمارات» تطلق تشكيلة منتجات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «حول الإمارات»، العلامة الرائدة للمفروشات والديكور المنزلي في المنطقة، مجموعتها الجديدة التي تضم تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بتصاميم متنوعة وألوان جذابة تناسب كل الأذواق والاحتياجات.

المجموعة الجديدة ستجذب المتسوقين بكل تأكيد لزيارة سلسلة صالات «حول الإمارات»، لاختيار قطع الأثاث التي يحلمون بها، بفضل تنوع تصاميمها مثل الريفية، الفيكتورية، الربيعية، الكلاسيكية والحديثة، وألوانها النابضة بالحياة، التي من شأنها منح الأناقة المثالية لأي منزل.

كما يمكن لزوار صالات العلامة التجارية، الحصول على مزايا إضافية والتمتع بخصومات مجزية تتراوح بين 30 إلى 70%ضمن عروض مهرجان (غرف النوم ).

وقال محمدي كاتاوالا، نائب المدير العام والمدير المالي في «حول الإمارات»: «إننا في الشركة نؤمن بضرورة تقديم قيمة حقيقية لعملائنا، مثل تحمّل العلامة التجارية لقيمة ضريبة القيمة المضافة عن عملائها، ومن هذا المنطلق فإن زوار صالاتنا سيجدون في المجموعة الجديدة قطعاً جديدة مثيرة للاهتمام ضمن تشكيلة كبيرة من المنتجات التي تناسب كل الميزانيات».