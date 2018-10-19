«سيينا» تعيّن مديراً للمبيعات في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

عينت «سيينا CIENA» عز الدين منصوري مديراً عاماً للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط.

وسيشرف المنصوري على كافة الأنشطة والعمليات التشغيلية في المنطقة، فضلاً عن وضع الخطط والاستراتيجيات المواكبة لمتطلبات السوق التي تعزز معدلات النمو في ظل التركيز على نمو أعمال العملاء.

وذلك من خلال تعزيز برامج الانخراط مع مقدمي الخدمات والشركات والشركاء المحليين؛ للاستفادة من الحلول التقنية التي توفرها سيننا من أجل تأسيس شبكات أكثر تكيفاً وتطوراً. ويمتلك منصوري أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الأعمال والتقنية في قطاع الاتصالات. وخلال فترة عمله التي استمرت 18 عاماً في شركة Ciena، شغل عز الدين العديد من المناصب المرموقة، بما في ذلك مدير إدارة هندسة الأنظمة لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.