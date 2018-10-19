«جميرا» في أبراج الاتحاد تدعو لتجربة المأكولات الأميركية

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف فندق جميرا في أبراج الاتحاد الاحتفال السنوي الذي تقيمه السفارة الأميركية في العاصمة أبوظبي تحت عنوان «اكتشف أميركا»، طوال شهر أكتوبر 2018.

ويعكس هذا الحدث الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تم وضعها وتطويرها من قبل وكالة الخدمات التجارية الأميركية ووكالة ترويج التجارة الأميركية، ولتأكيد العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية، وتسليط الضوء على أبرز معالم الثقافة وفنون الطهي في أميركا.

وتعد «اكتشف أميركا 2018» التي يحتفل بها فندق جميرا في أبراج الاتحاد بالثقافة الأميركية، جزءًا من تقاليد الطهي المستوحاة من مختلف أنحاء أميركا، ويدعو الفندق المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار إلى تجربة المأكولات الأميركية الفريدة من نوعها خلال شهر أكتوبر للاستمتاع بالعروض المقدمة.